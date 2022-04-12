New York'taki kanlı silahlı saldırı sonrası metro istasyonundan ilk görüntüler

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki metro istasyonunda silahlı saldırı gerçekleşti. Olay sonrası 13 kişi yaralanırken, saldırı nedeniyle metro seferleri de durduruldu. New York itfaiyesi, Brooklyn metro istasyonunda birden fazla kişinin vurulduğunu ve bölgede patlayıcılar tespit edildiğini söyledi.

METRO İSTASYONUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Saldırı sonrası metro istasyonundan gelen ilk görüntülerde yaralıların kanlar içinde yerde yattığı görülürken, diğer yolcular ise ne yapacağını bilemez halde yardımcı olmaya çalıştılar.

YOĞUNLUĞUN EN YOĞUN OLDUĞU SAATTE GERÇEKLEŞTİ

Elde edilen bilgilere göre New York Polis Departmanı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolculardan D, N ve R trenlerinin çalıştığı Brooklyn kavşağından uzak durmalarını istedi. Ardından da Brooklyn metro istasyonunda ateş açıldı.

"SALDIRGANDA GAZ MASKESİ VARDI"

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.