New York'ta Yerel Seçim Heyecanı: Adaylar ve Temalar

ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başında.

Başkan Donald Trump'ın ikinci dönemindeki ilk büyük sınav olarak görülen seçimlerde son viraja giriliyor.

New York'ta oy verme işlemi TSİ 05.00'te sona erecek.

ABD'nin en büyük şehrini yönetmek için üç aday yarışıyor: Demokrat Zohran Mamdani, Bağımsız Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi Curtis Sliwa.

Anketlerde önde görülen aday Zohran Mamdani, şehrin ilk Müslüman ve Güney Asyalı belediye başkanı olmaya aday.

Seçim yarışı, Trump'ın Mamdani karşısında, eski siyasi rakibi Andrew Cuomo'yu desteklemesi ve seçmenlere sol görüşlü Mamdani'yi seçmemeleri çağrısında bulunmasıyla ulusal düzeye taşındı.

Trump, "komünist" olarak nitelendirdiği Mamdani'nin seçimleri kazanması durumunda New York'a "çok para vermem zor olacak" dedi.

Bu tehdidin ardından Mamdani, başkana karşı çıkacağını açıkladı.

Mamdani bir münazarada, "New Yorklulara karşı bu şekilde davranmak istiyorsa, beni geçmesi gerekecek" dedi.

New Yorklular açısından seçim başta kira ücretleri olmak üzere hayatın her alanında yüzleştikleri geçim kriziyle mücadelede önemli görülüyor.

Uygun fiyatlı konut üç adayın da kampanyalarının odak noktasıydı.

Buna ek olarak adaylar arasındaki tartışmalarda toplu taşımanın ücretsiz olması, kentteki polis sayısının artırılması, evsizlik ve akıl sağlığı desteği gibi konular öne çıktı.

Virginia, New Jersey ve California'da da seçimler yapılıyor

ABD'de New York dışındaki bazı bölgelerde de seçim yapılıyor.

Virginia ve New Jersey'de seçmenler yeni valilerini seçecek.

Geleneksel olarak Demokratlar'ın güçlü olduğu New Jersey'de anketler adaylar arasında yakın bir yarışa işaret ediyor.

Virginia ise Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında seçimden seçime el değiştiren bir eyalet ve seçimler şehrin nabzını tutacak.

Bu yarışların sonucunun, 2026 kongre ara seçimleri için belirleyici olabileceği düşünülüyor.

California'da ise seçmenler ABD Temsilciler Meclisi bölge haritalarının yeniden çizilip çizilmemesine karar veriyor.