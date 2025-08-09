New York'ta Times Meydanı'nda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

New York'ta Times Meydanı'nda Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Olay yerinde bir kişi gözaltına alındı ve bölge trafiğe kapatıldı.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda West 44'üncü Sokak ile Seventh Avenue'nin kesiştiği yerde silahlı saldırı düzenlendi. New York Polis Departmanı, yerel saatle 01.20 civarında meydana gelen silahlı saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve olayın gerçekleştiği bölgenin trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.