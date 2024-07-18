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New York'ta Stegosaurus Fosili 44,6 Milyon Dolara Satıldı

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ABD'nin başkenti New York'ta düzenlenen açık artırmada, Apex adı verilen Stegosaurus türü dinozor fosili 44,6 milyon dolara alıcı buldu. Fosil, sergilenmeye hazır, monte edilmiş ve neredeyse eksiksiz bir iskelet olarak açık artırmada satıldı.

Apex adı verilen, Stegosaurus türü dinozor fosili, ABD'nin başkenti New York'ta, Sotheby's tarafından düzenlenen açık artırmada 44,6 milyon dolara alıcı buldu.

Sothebys'ten yapılan açıklamada, "Yaklaşık 3.4 metre boyunda ve burundan kuyruğa yaklaşık 8 metre uzunluğuna sahip, sergilenmeye hazır, monte edilmiş olağanüstü bir iskelet. Neredeyse eksiksiz, 254 fosil kemik parçası (yaklaşık toplam 319), ek 3D baskılı ve heykel parçaları ile. Genel boyut ve kemik gelişiminin derecesine bakılarak iskeletin büyük, sağlam bir yetişkin bireye ait olduğu belirlenebilir ve özellikle 4 sakral omurun kaynaşmasında dikkat çeken artrit kanıtı, ileri bir yaşa kadar yaşadığını gösterir. Örnekte savaşla ilgili herhangi bir yaralanma belirtisine rastlanmamıştır ve bir dizi ilginç patoloji sergilemektedir" denildi.

Fosil, New York kentinde düzenlenen açık artırmada, 44,6 milyon dolara satıldı.

Sotheby's, fosilin Mayıs 2022'de, Colorado eyaletinde keşfedildiğini ifade ederek, "Mayıs 2022'de Colorado'nun Moffat ilçesi yakınlarındaki özel mülkiyete ait arazide keşfedilen 'Apex' adlı fosil, paleontolog Jason Cooper tarafından titizlikle kazıldı. Cooper ve ekibi, Apex'in hayranlık uyandıran doğal güzelliğini ustalıkla vurgularken, fosilleşmiş deri izleri ve boyun kemikçikleri gibi kritik bağlamsal ayrıntıları da korudu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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