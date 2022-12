New York'ta sokak ortasında bulunan cansız bedenin sahibi ünlü oyuncu Frank Vallelonga Jr çıktı.

New York'un Bronx bölgesinde 28 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde sokak saatlerinde cansız beden bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Oscar ödüllü "Green Book" filminde rol alan Amerikalı oyuncu Frank Vallelonga Jr. olduğunu belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

New York Şehri Polis Departmanı, olayın ardından bir kişinin gözaltına alındığını ve cesedi gizlemekle suçlandığını açıkladı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Vallelonga Jr.'ın ölüm sebebinin, adli tıp uzmanları tarafından araştırıldığı belirtildi.

FRANK VALLELONGA JR KİMDİR?

Frank Vallelonga Jr, Amerikalı oyuncu Tony Lip'in oğludur.Frank Vallelonga Jr, Oscar ödüllü "Green Book" filminde amcası Rudy Vallelonga'yı canlandırdı. Green Book filmi, babası Vallelonga'nın babası Tony Lip'in şöförlüğünü yaptığı piyanist Dr. Don Shirley ile olan hikayesini konu alıyor. Frank Vallelonga Jr, Doğum Günü Pastası, Gravesend, The Neighborhood, Yeşil Rehber, All In, The Signs of the Cross, Soprano Ailesi, A Brilliant Disguise filmlerinde rol aldı.