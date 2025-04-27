New York'ta Polis Memuru Silahlı Saldırıda Yaralandı
ABD'nin New York kentinde bir polis memuru, Astoria bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası bölge güvenlik çemberine alındı ve saldırganlar aranıyor.
ABD'nin New York kentinde bir polis memurunun silahlı saldırıda yaralandığı bildirildi.
ABD'nin New York kentinin Queens bölgesine bağlı Astoria'da meydana gelen silahlı saldırıda, bir NYPD (New York Polis Departmanı) memuru hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, bölgenin güvenlik çemberine alındığını ve kaçan iki saldırganın arandığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya