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New York'ta Büyük Bir Dinozor İskeleti Rekor Fiyata Satıldı

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New York'ta yapılan açık artırmada, Apex adı verilen büyük bir dinozor iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı. Fosil, şimdiye kadar keşfedilen eksiksiz iskeletler arasında önde gelenlerden birisi olarak kaydedildi.

New York’ta Sotheby’s müzayede evinde yapılan açık artırmada, Apex adı verilen büyük bir dinozor iskeleti 44,6 milyon dolara satıldı.

Sırt levhaları ve kuyruk dikenleriyle bilinen, otobur bir stegosaurus olan Apex fosili, 3 metre 40 santimetre boyunda. Burundan kuyruğa uzunluğu ise 8 metrenin üzerinde.

Sotheby's bu fosilin, şimdiye kadar keşfedilen eksiksiz iskeletler arasında önde gelenlerden birisi olduğunu kaydetti.

Fosili açık artırmada satın alan kişi kimliğini açıklamadı. Ancak yapılan açıklamada, "Apex Amerika'da doğdu ve Amerika'da kalacak" ifadeleri yer aldı. Bu da fosilin bir ABD kurumuna bağışlanabileceğinin işareti olarak görüldü.

Apex 2022'de Colorado Eyaleti'nde bir paleontolog tarafından süpriz şekilde keşfedildi.

Müzayede evinin açıklamasında, "Şimdiye kadarki en iyi durumda stegosaurus fosili 'Apex', 44,6 milyon dolara satılarak şimdiye kadar açık artırmada satılan en değerli fosil olarak tarihe geçti" dendi.

Fosil, satış öncesi tahmin edilen değerinin 11 kat üstünde bir değere satılmış oldu.

Açık artırmada yedi kişi tekliflerini sundu.

Apex, profesyonel bir "fosil avcısı" olan Jason Cooper tarafından keşfedildi.

Cooper bu fosile, "en yüksek" anlamına gelen "Apex" adını verdi çünkü fosil benzerlerine göre oldukça büyüktü ve dinozorun kendi çevresinde baskın bir birey olduğu değerlendiriliyordu.

Apex'in 150 milyon yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Apex'ten önceki en değerli fosil, 2020'de satılan Stan isimli bir T-Rex'ti. Stan 31,8 milyon dolara satılmıştı.

BBC

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