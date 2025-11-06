Haberler

New York'ta Araç Patlaması: 7 İtfaiyeci Yaralandı

New York'ta Araç Patlaması: 7 İtfaiyeci Yaralandı
Güncelleme:
New York'un Bronx bölgesinde bir otomobilin alev almasının ardından meydana gelen patlama, 7 itfaiyecinin yaralanmasına neden oldu. Olayın yakıt sistemindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin New York kentinde bir otomobilin alev almasının ardından meydana gelen patlama sonucu 7 itfaiyecinin yaralandığı bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), kentin Bronx bölgesinde bir aracın yandığını ve ekiplerin ihbar üzerine olay yerine gittiğini açıkladı. Açıklamada, itfaiyecilerin olay yerine vardıklarında çok sayıda araba ve yanan çöp yığınlarıyla karşılaştıkları kaydedildi. FDNY Departman Şefi John Esposito, "Patlamada 7 itfaiyeci yaralandı, 5'inin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar oluştu. Yanıklar ciddi olarak değerlendiriliyor ancak hayati tehlike oluşturmuyor. Acil servisimizin hızlı müdahalesiyle hastaneye kaldırıldılar ve burada yoğun bakıma alındılar" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini ve patlamanın yakıt sistemindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
