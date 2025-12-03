New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi

New York metrosundaki evsiz adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay, Penn İstasyonu yakınlarında, 56 yaşındaki evsiz bir adam tren içinde uyurken gerçekleşti. Saldırgan, bu hareketinin ardından istasyondan soğukkanlı şekilde ayrıldı. Alevler içinde kalan kurban, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Ukraynalı Iryna Zarutska'nın geçtiğimiz Ağustos ayında New York metrosunda vahşice öldürülmesinin yarattığı dehşet henüz tazeyken, şehir bu kez de kan donduran başka bir saldırıyla sarsıldı.

EVSİZ ADAM METRODA UYURKEN...

56 yaşındaki evsiz bir adam, Penn İstasyonu yakınlarında tren içinde uyurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.Saldırgan dehşet veren bu hareketinin ardından hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlı şekilde istasyondan ayrıldı.

BAŞKA TRENE BİNİP UZAKLAŞTI

Olay, 3 numaralı tren hattında meydana geldi. Şüpheli, vagona girdikten sonra yalnızca birkaç saniye içinde saldırısını gerçekleştirdi; uyuyan adamı ateşe verip tren kapıları kapanmadan hemen önce sakin adımlarla dışarı çıktı. Ardından kuzeye giden başka bir trene binerek istasyondan uzaklaştı.

Alevler içinde kalan kurban, ağır yanıklarla New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, adamın durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

NYPD GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI YARDIM İSTEDİ

New York polis teşkilatı, saldırganın gri ceket, siyah şapka, siyah pantolon ve siyah sırt çantası taşıdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak kimliği tespit edilebilecek kişilerden yardım istedi.

Peş peşe yaşanan bu iki olay, New York metrosundaki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle Zarutska cinayetinden sonra artan tepkiler, toplu taşımadaki denetimlerin ve devriye sayılarının yeterliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan bu saldırı, elektronik izleme sistemiyle takip edilen ve 50'den fazla suç kaydı bulunan bir kişinin Chicago metrosunda bir kadını ateşe vermesinden yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşti.