New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi

New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi
Güncelleme:
Ukraynalı Iryna Zarutska'nın New York metrosunda Ağustos ayında canice bir şekilde öldürülmesinin ardından bu kez de 56 yaşındaki evsiz adam bir saldırıya uğradı. Saldırgan 56 yaşındaki adamı ateşe verip hiç bir olmamış gibi istasyonu sakince terk etti. Alevler içinde kalan kurban, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

New York metrosundaki evsiz adam, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay, Penn İstasyonu yakınlarında, 56 yaşındaki evsiz bir adam tren içinde uyurken gerçekleşti. Saldırgan, bu hareketinin ardından istasyondan soğukkanlı şekilde ayrıldı. Alevler içinde kalan kurban, ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Ukraynalı Iryna Zarutska'nın geçtiğimiz Ağustos ayında New York metrosunda vahşice öldürülmesinin yarattığı dehşet henüz tazeyken, şehir bu kez de kan donduran başka bir saldırıyla sarsıldı.

EVSİZ ADAM METRODA UYURKEN...

56 yaşındaki evsiz bir adam, Penn İstasyonu yakınlarında tren içinde uyurken kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi.Saldırgan dehşet veren bu hareketinin ardından hiçbir şey olmamış gibi soğukkanlı şekilde istasyondan ayrıldı.

BAŞKA TRENE BİNİP UZAKLAŞTI

Olay, 3 numaralı tren hattında meydana geldi. Şüpheli, vagona girdikten sonra yalnızca birkaç saniye içinde saldırısını gerçekleştirdi; uyuyan adamı ateşe verip tren kapıları kapanmadan hemen önce sakin adımlarla dışarı çıktı. Ardından kuzeye giden başka bir trene binerek istasyondan uzaklaştı.

Alevler içinde kalan kurban, ağır yanıklarla New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, adamın durumunun ciddi olduğunu açıkladı.

NYPD GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI YARDIM İSTEDİ

New York polis teşkilatı, saldırganın gri ceket, siyah şapka, siyah pantolon ve siyah sırt çantası taşıdığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak kimliği tespit edilebilecek kişilerden yardım istedi.

Peş peşe yaşanan bu iki olay, New York metrosundaki güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle Zarutska cinayetinden sonra artan tepkiler, toplu taşımadaki denetimlerin ve devriye sayılarının yeterliliğini yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan bu saldırı, elektronik izleme sistemiyle takip edilen ve 50'den fazla suç kaydı bulunan bir kişinin Chicago metrosunda bir kadını ateşe vermesinden yalnızca birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

işte bu adamları öldürüyorlar bizim ülkemizde ise hapse tıkıp bir ömür boyu bakıyorlar. Ama adamlar sizinle mi uğraşacaz diyorlar bi güzel öldürüyorlar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
