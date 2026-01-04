Haberler

Mamdani: Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi
Güncelleme:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, egemen bir millete yönelik tek taraflı saldırıların savaş eylemi olduğunu ve bunun hem federal hem de uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

NEW York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulundu. Mamdani, kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu kaydederek, gelişmeleri yakından izleyeceğini bildirdi. Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir. Rejim değişikliğine yönelik bu açık girişim, sadece yurt dışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
