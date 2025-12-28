ABD'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpıştığı bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.