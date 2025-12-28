Haberler

ABD'de iki helikopter havada çarpıştı

ABD'de iki helikopter havada çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpıştığı bildirildi.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı

Ülke bu adamı konuşuyor! Kumarda kaybedince dehşet saçtı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok

Deprem uzmanından uykuları kaçıracak uyarı: 7.2'nin kaçarı yok
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Aydın'da günlerdir haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu

Apartmanı saran koku acı gerçeği ortaya çıkardı