ABD'de iki helikopter havada çarpıştı
ABD'nin New Jersey eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Hammonton kentinde iki helikopter havada çarpıştı. Hammonton Polis Şefi Kevin Friel, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de ağır yaralandığını açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya