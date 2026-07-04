Haberler

İsrail: Netanyahu ve Trump yakın zamanda bir araya gelecek

İsrail: Netanyahu ve Trump yakın zamanda bir araya gelecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump, telefonda görüştü ve yakın gelecekte ABD'de buluşma konusunda anlaştı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'yakın zamanda' bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede Netanyahu, Trump'ı ABD'nin 250'nci Bağımsızlık Günü dolayısıyla tebrik etti. Netanyahu'nun, Trump'a, 'ABD'nin küresel özgürlüğün garantörü olduğunu ve İsrail'in iki ülke arasındaki yakın bağı büyük bir takdirle karşıladığını' söylediği kaydedilen açıklamada, ikilinin yakın gelecekte ABD'de bir araya gelme konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekmeköy'deki alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Kafede oturan kadın yaralandı

Kafede oturan kadını kurşun yağmuruna tuttular
Arjantin'den fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gollü mücadelede turu geçen takım

Dev fark beklenen maç 120 dakikada bitti! İşte 5 gol ve kazanan takım!
Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Mahalleliden hırsızlara sıra dışı tuzak: Yakalayıp koli bandıyla 'Teletabilere' benzettiler

Canlarından bezen mahalleliden sıra dışı tuzak! Bu hale getirdiler
'Akademisyenle fotoğraf çektirmeyen Boğaziçili öğrenciye ceza' iddiası

Mezuniyet törenine damga vuran Boğaziçili öğrenciye ağır ceza
'İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban AK Parti'ye geçiyor' iddiası

Ankara koridorlarını sallayacak kulis! Sürpriz isim AK Parti yolunda
Dünya, Mısır'ın sevincini konuşuyor

Dünya bu tarihi anları konuşuyor!