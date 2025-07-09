Netanyahu ve Trump, Gazze'deki Ateşkes Üzerine İkinci Görüşmeyi Gerçekleştirdi

Netanyahu ve Trump, Gazze'deki Ateşkes Üzerine İkinci Görüşmeyi Gerçekleştirdi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'deki ateşkes ve rehine meselelerini görüşmek için ikinci kez bir araya geldi. İki lider, 60 günlük ateşkes konusunda umutlu olduklarını ifade etti.

İSRAİL Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump'la 24 saat içinde ikinci defa bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Beyaz Saray'da ikinci bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşme sonrası iki taraf da basına açıklama yapmadı. Trump, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile bu hafta içindeki ikinci görüşmesinin tamamlandığını bildirdi. Netanyahu, görüşmenin Gazze'de esirlerin serbest bırakılması ile 'Hamas'ın askeri ve yönetsel kapasitesinin ortadan kaldırılmasına' odaklandığını vurgulayarak, İran ile yaşananların sonuçlarını ve doğurabileceği olasılıkların da ele alındığını söyledi.

Kabine toplantısında konuşan Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise bu hafta 60 günlük ateşkesin sağlanabileceğini belirterek, "10 rehine serbest bırakılacak. 9 rehinenin cenazesi teslim edilecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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