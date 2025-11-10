Haberler

Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'deki Rolünü Değerlendirdi

Netanyahu, Türkiye'nin Gazze'deki Rolünü Değerlendirdi
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye ile Gazze'de Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes sürecindeki garantör rolü ele alındı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile Gazze'de Türkiye'nin rolü üzerine güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Suriye ile Gazze'deki mevcut durumda Türkiye'nin üstlendiği role ilişkin güvenlik ve siyasi kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Zirvede, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan ateşkes sürecindeki garantör rolü ve uluslararası istikrar gücüne katılımı gibi konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
