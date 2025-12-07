Haberler

Netanyahu: Trump ile görüşeceğim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Başbakanı ile ortak basın toplantısında Gazze'deki hedeflerine ulaştıklarını ve önümüzdeki süreçte Hamas'ı silahsızlaştırmanın planlandığını duyurdu. Ayrıca, ABD Başkanı Trump ile bu ay sonunda görüşerek Gazze planının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduklarını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay sonunda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, "İkinci aşamaya hazırız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktaran Netanyahu, "Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazır olduklarını da dile getirerek, "İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
