Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırıların ardından kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı savaşa kendisinin çektiği yönündeki iddialara kahkaha atarak yanıt verdi.

Netanyahu, Fox News'ta yayınlanan ve sunuculuğunu Sean Hannity'nin yaptığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Röportajda, İsrail'in Trump'ı bazı politikaların içine "çektiği" yönündeki iddialar soruldu.

SORULARA KAHKAHA ATARAK KARŞILIK VERDİ

Hannity'nin, "30 yıldır Trump'ı tanırım, kimse onu bir yere sürükleyemez" şeklindeki yönlendirici sorusu üzerine Netanyahu'nun gülümsediği, ardından da kahkaha attığı görüldü.

Bu iddiaları "gülünç" olarak nitelendiren Netanyahu, "Haklısın, bu fikir gerçekten gülünç. Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. O, her zaman Amerika için ve gelecek nesiller için doğru olduğuna inandığı şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN BEDELİNİ EN İYİ BEN BİLİRİM" DEDİ AMA...

Netanyahu, konuşmasında güvenlik politikalarına ve kendi askeri geçmişine de değindi. Savaşın ağır sonuçlarını bizzat yaşadığını vurgulayan İsrail Başbakanı, "Savaşta bir kardeşimi kaybettim, kendim yaralandım. 18 yaşındayken kucağımda ölen asker arkadaşlarım oldu. Savaşın bedelini en iyi ben bilirim" dedi.

İsraşl Başbakanı, "Özgür toplumlar kendilerini korumalıdır. Biz burada kötü adamlarla savaşıyoruz" sözleriyle güvenlik vurgusunu yineledi.

BATI DÜNYASINA ÇAĞRI

Netanyahu, isim vermeden İran'a işaret ederek nükleer ve balistik füze tehdidine dikkat çekti.

"Her gün 'Amerika'ya ölüm' diye bağıran bir rejimin nükleer silahlara sahip olması durumunda neler olabileceğini hayal edin. Geleceğinizi buna mı bahse yatırmak istiyorsunuz?" diyerek Batı dünyasına çağrıda bulundu.