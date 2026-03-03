Haberler

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi Haber Videosunu İzle
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ı savaşa kendisinin çektiği yönündeki iddialara kahkaha atarak yanıt verdi. İddiaları 'gülünç' olarak nitelendiren Netanyahu, "Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. O, her zaman Amerika için ve gelecek nesiller için doğru olduğuna inandığı şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırıların ardından kameraların karşısına geçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ı savaşa kendisinin çektiği yönündeki iddialara kahkaha atarak yanıt verdi.

Netanyahu, Fox News'ta yayınlanan ve sunuculuğunu Sean Hannity'nin yaptığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Röportajda, İsrail'in Trump'ı bazı politikaların içine "çektiği" yönündeki iddialar soruldu.

SORULARA KAHKAHA ATARAK KARŞILIK VERDİ

Hannity'nin, "30 yıldır Trump'ı tanırım, kimse onu bir yere sürükleyemez" şeklindeki yönlendirici sorusu üzerine Netanyahu'nun gülümsediği, ardından da kahkaha attığı görüldü.

Bu iddiaları "gülünç" olarak nitelendiren Netanyahu, "Haklısın, bu fikir gerçekten gülünç. Donald Trump dünyanın en güçlü lideri. O, her zaman Amerika için ve gelecek nesiller için doğru olduğuna inandığı şeyi yapar" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

"SAVAŞIN BEDELİNİ EN İYİ BEN BİLİRİM" DEDİ AMA...

Netanyahu, konuşmasında güvenlik politikalarına ve kendi askeri geçmişine de değindi. Savaşın ağır sonuçlarını bizzat yaşadığını vurgulayan İsrail Başbakanı, "Savaşta bir kardeşimi kaybettim, kendim yaralandım. 18 yaşındayken kucağımda ölen asker arkadaşlarım oldu. Savaşın bedelini en iyi ben bilirim" dedi.

İsraşl Başbakanı, "Özgür toplumlar kendilerini korumalıdır. Biz burada kötü adamlarla savaşıyoruz" sözleriyle güvenlik vurgusunu yineledi.

BATI DÜNYASINA ÇAĞRI

Netanyahu, isim vermeden İran'a işaret ederek nükleer ve balistik füze tehdidine dikkat çekti.

"Her gün 'Amerika'ya ölüm' diye bağıran bir rejimin nükleer silahlara sahip olması durumunda neler olabileceğini hayal edin. Geleceğinizi buna mı bahse yatırmak istiyorsunuz?" diyerek Batı dünyasına çağrıda bulundu.

Elif Yeşil
Haberler.com
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar

Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası

Durmaya niyetleri yok! İran'ın da yanıtı sert ve hızlı oldu
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti

İran halkına yıllardır Türkiye'de uygulanan sistemi vadetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Sarunas Jasikevicius ve ekibi, mahsur kaldıkları ülkeden Türkiye'ye geri dönüyor

Dubai ve Abu Dabi'de mahsur kalan 4 Fenerbahçeli, Türkiye'ye dönüyor