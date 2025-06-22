Netanyahu, Trump'a İran'a Yönelik Hava Saldırısı Nedeniyle Teşekkür Etti

Netanyahu, Trump'a İran'a Yönelik Hava Saldırısı Nedeniyle Teşekkür Etti
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonrası Donald Trump'a teşekkür eden bir video mesaj yayınladı. Netanyahu, ABD'nin cesur kararının tarihi değiştireceğini vurguladı.

İSRAİL Başbakanı Netanyahu, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiği bir video mesaj yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine düzenlediği hava saldırısı sonrası sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ettiği bir video yayınladı. Netanyahu videodaki konuşmasında, "Tebrikler Başkan Trump. ABD'nin müthiş ve haklı gücüyle İran'ın nükleer tesislerini hedef alma yönündeki cesur kararınız tarihi değiştirecektir. Yükselen Aslan Operasyonu'nda İsrail gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Ancak bu gece İran'ın nükleer tesislerine karşı gerçekleştirdiği eylemle ABD gerçekten eşsiz bir başarıya imza atmıştır. Dünya üzerinde başka hiçbir ülkenin yapamayacağı bir şey yaptı. Tarih, Başkan Trump'ın dünyanın en tehlikeli rejimini dünyanın en tehlikeli silahlarından mahrum bırakmak için harekete geçtiğini kaydedecektir. Bugünkü liderliği, Orta Doğu'yu ve ötesini refah ve barış dolu bir geleceğe taşıyabilecek tarihi bir dönüm noktası yaratmıştır. Başkan Trump ve ben sık sık, 'Güç yoluyla barış' deriz. Önce güç gelir, sonra barış gelir. Bu gece, Başkan Trump ve ABD büyük bir güçle hareket etti.

Başkan Trump, size teşekkür ediyorum. İsrail halkı size teşekkür ediyor. Medeniyet güçleri size teşekkür ediyor. Tanrı Amerika'yı korusun. Tanrı İsrail'i korusun ve Tanrı sarsılmaz ittifakımızı, kırılmaz inancımızı kutsasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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