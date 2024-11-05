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Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu

Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun "Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi" ifadesi dikkati çekti.

Netanyahu, sağ kolu olarak nitelendirilen Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Gallant'ın yerine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildi.

"ARAMIZDAKİ GÜVEN SARSILDI"

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Galant'ın görevden alındığı belirtildi. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi." ifadesi dikkati çekti.

YERİNE GELEN İSİM MEVCUT DIŞİŞLERİ BAKANI

Yerel basında çıkan haberlerde, Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı görevine mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın getirildiği ifade edildi.

GALLANT'TAN İLK AÇIKLAMA

Görevden alınan Savunma Bakanı Gallant, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Devleti'nin güvenliği her zaman hayatımın misyonuydu ve öyle kalacak" dedi.

Netanyahu ile Gallant'ın arasının açık olduğu biliniyordu. İsrail Başbakanı daha önce de Gallant'ı görevden alma girişiminde bulunmuş ancak protestolar sonrası bu kararından geri adım atmıştı.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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