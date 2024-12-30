Üye Girişi
Haberler
Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 6 maddelik manifesto
DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
Heyette sürpriz bir isim de yer alacak
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar

Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle prostat ameliyatı oldu. Güvenlik gerekçesiyle hastanenin yeraltı kompleksinde gerçekleşen ve iki saat süren operasyonun ardından hastaneden açıklama yapıldı. Ameliyatın başarıyla tamamlandığı ve Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'nin yeraltı kompleksinde tam anestezi altında gerçekleştirilen prostat ameliyatı sona erdi. Netanyahu, birkaç gün hastanede müşahede altında kalacak.

"AMELİYAT BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Pazar günü yapılan prostat ameliyatı yaklaşık iki saat sürdü. Ameliyatın ardından hastaneden yapılan açıklamada "Başbakanın geçirdiği ameliyat başarıyla tamamlandı" denildi.

BİRKAÇ GÜN GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Hadassah Üroloji Bölümü Direktörü Prof. Ofer Gafrit, ameliyatın ardından operasyonun planlandığı gibi gittiğini söyledi. Gafrit "Başbakan anesteziden uyandı ve durumu iyi" ifadelerini kullandı. Ameliyatın ardından Netanyahu, önümüzdeki birkaç gün boyunca gözlem altında tutulacak.

KORUMALI YERALTI ÜNİTESİNDE

Başbakanlıktan Netanyahu'nun ameliyatı ile ilgili yapılan açıklamada ise "Başbakan Netanyahu'nun geçirdiği ameliyat başarıyla ve komplikasyonsuz bir şekilde sona erdi. Başbakan anesteziden uyandı, durumu iyi ve bilinci tamamen açık" ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun olası füze saldırılarına karşı güçlendirilmiş bir yeraltı kurtarma ünitesine götürüldüğü belirtildi. Öte yandan Netanyahu'nun Hadassah Hastanesi'ne ve ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ettiği de belirtildi.

NETANYAHU'NUN VEKİLİ YARİV LEVİN

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Netanyahu istirahat durumundayken geçici başbakan olarak görev yapacak. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise siyasi güvenlik kabinesinin başkanı olarak görev alacak.

Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
img

Premier Lig devine deplasmanda kabusu yaşattı
img

14 maç sonra bir ilki yaşadılar
img

Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıVEFA:

Allah seni İsrail devletinin başından eksik etmesin, nice başarıların olsun daha. Gerçek lider, gerçek vatansever!! Çok yaşa Netanyahu!!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme54
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHako Sanane:

Bu s2me bir s2m olmaz. Müslüman devletlerinin başındakilerinin dualarıyla yaşar bu

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Niye yeralti hastahanesi ki yoksa korktumu zavalli simdi acidim salaga yeralti dünyasi mafya babasi Netenyshu

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Vefa ya şaşırdıkmı tabiki hayır.İsmi Vefa olup kanı bukadar bozuk bir insan olabilirmi.Olabilir. Kime hizmet ettiği belliyse.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

İtrail baş köpeği öyle kolay ölüm yok sana inleye inleye öleceksin. Onca masumun hakkı var üzerinde.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem'in takımı Sporting'e deplasmanda yenildi
14 maç sonra bir ilki yaşadılar
Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verildi
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
'Burası şeriat ülkesi' sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
"Burası şeriat ülkesi" deyip yeni yıl pazarını yerle bir etti
Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
Görücüye çıkardıkları uçak atmosferi yarıp uzaya çıkabiliyor
Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı
Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı

Son Dakika Haberleri

İstanbul okullar tatil mi 30 Aralık Pazartesi (Son Dakika İstanbul Valiliği)? 30 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 30 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 30 Aralık Pazartesi 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 30 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Aralık Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 70 kilo ağırlığındaki herhangi bir insanın vücudunda bulunan altını ayırıp satabilseydik yaklaşık ne kadar ederdi? Dört büyükler art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Dört büyüklerden Süper Lig'de 37 sezon, 14 sezon, 13 sezon ve 10 sezon art arda şampiyon olamamış futbol takımlarının doğru sıralaması nasıldır? Tokat'ta deprem mi oldu 30 Aralık Pazar? Deprem nerede oldu? SON DAKİKA DEPREMLER! TİKTOK yılbaşında kapatılacak mı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.