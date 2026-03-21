Netanyahu'nun yeni görüntüleri servis edildi

İran'ın misilleme saldırıları sonrası ortadan kaybolduğu ve suikasta kurban gittiği iddia edilen Binyamin Netanyahu, haftalar sonra yeniden savaş kabinesine başkanlık etti.

İsrail Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen güvenlik toplantısının fotoğrafları Başbakanlık Ofisi tarafınfan servis edildi.

GÜVENLİK ZİRVESİ'NDE KİMLER VARDI?

Paylaşılan karelerde Netanyahu'ya; Savunma Bakanı Yisrael Katz, tartışmalı isim Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in eşlik ettiği görüldü.

Toplantıda, ordunun faaliyetleri ile iç istihbarat servisi Şin-Bet'in operasyonel süreçlerinin değerlendirildiği aktarıldı.

YAPAY ZEKA MI, GERÇEK Mİ?

Netanyahu "öldü" iddialarına ve paylaşılan görüntülerinin yapay zeka olduğuna dair söylentilere daha önce bir kafeden paylaştığı ve 5 parmağını göstererek iddialarla dalga geçtiği görüntülü mesajla yanıt vermişti.

Bu görüntüler de "yapay zeka" olduğu öne sürülerek reddedilmişti.

Netanyahu'nun ABD Büyükelçisi Mike Huckabee ile yaptığı görüşmenin görüntüleri de şüpheleri tamamen ortadan kaldırmamıştı.

Yeni servis edilen fotoğraflar, bu "hayatta kalma" kanıtı zincirine eklenen son halka oldu.