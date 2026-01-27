Haberler

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Netanyahu'nun cep telefonu kamerasını bantla kapattığı dikkatlerden kaçmazken, hassas alanlarda casusluk veya kayıt yapılmasını önlemek için böyle bir güvenlik önlemi aldığı düşünülüyor.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmı bantla kapalı görüldü.
  • Uzmanlar, bu uygulamanın casusluk, izinsiz görüntü alımı veya dijital takip riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğini belirtti.
  • Üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkililerinin daha önce benzer yöntemlere başvurduğu biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonla görüşme yaptığı sırada çekilen bir fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Fotoğrafta Netanyahu'nun cep telefonunun kamera kısmını bantla kapattığı görüldü.

"DİJİTAL TAKİP RİSKİNİ AZALTIYOR"

Görüntü, özellikle güvenlik çevrelerinde ve sosyal medyada farklı yorumlara yol açtı. Uzmanlar, bu uygulamanın hassas alanlarda olası casusluk faaliyetlerini, izinsiz görüntü alınmasını veya dijital takip riskini azaltmaya yönelik bir güvenlik önlemi olabileceğine dikkat çekti.

Netanyahu'nun telefonunun kamerasını bantla kapattığı görüldü

ÜST DÜZEY SİYASETÇİLER BU YOLA BAŞVURUYOR

Daha önce de birçok üst düzey siyasetçi ve güvenlik yetkilisinin benzer yöntemlere başvurduğu bilinirken, Netanyahu'nun bu tercihi, devlet yöneticilerinin kişisel iletişim güvenliğine verdiği önemi yeniden gündeme taşıdı.

TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Fotoğrafın yayılmasıyla birlikte dijital güvenlik, akıllı telefonlar üzerinden yapılabilecek olası sızmalar ve kişisel veri riskleri de yeniden tartışılmaya başlandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun