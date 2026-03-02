Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Gazze'de binlerce masum sivilin katledilmesinde başrol oynayan, şimdi ise İran'a saldırarak bölgeyi adeta cehenneme çeviren İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun eşine ait bir fotoğraf karesi viral oldu.

OTELİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail'de İran saldırılarına karşı sivil halk sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken Sarah Netanyahu, Miami'de yeni uyanmış halde bir otelin balkonunda görüntülendi.

Fotoğraf karesi için yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Halk sığınakta, yönetenlerin ailesi Miami'de… Bu mu liderlik?

Savaş kararı alıp bedelini başkalarına ödetmek kolay.

İsrail yanarken First Lady tatilde mi?

Siren sesleri Tel Aviv'de, gün doğumu manzarası Miami'de

Bu görüntü, savaşın kimler için ne anlama geldiğini gösteriyor.

Halk korku içinde, yönetenlerin ailesi konfor içinde.

Savaşı uzaktan izlemek kolay, sonuçlarına katlanan hep sıradan insanlar.

Kaynak: Haberler.com