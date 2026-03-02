Haberler

Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in İran'la çatışmaları sürerken Sarah Netanyahu'nun Miami'de bir otel balkonunda görüntülendi. Fotoğraf karesi için "Bu görüntü, savaşın kimler için ne anlama geldiğini gösteriyor", "Savaş kararı alıp bedelini başkalarına ödetmek kolay" şeklinde yorumlar yapıldı.

  • İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun eşi Sarah Netanyahu, Miami'de bir otelin balkonunda görüntülendi.
  • İsrail'de İran saldırılarına karşı sivil halk sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken Sarah Netanyahu'nun Miami'de görüntülendiği fotoğraf viral oldu.

Gazze'de binlerce masum sivilin katledilmesinde başrol oynayan, şimdi ise İran'a saldırarak bölgeyi adeta cehenneme çeviren İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun eşine ait bir fotoğraf karesi viral oldu.

OTELİN BALKONUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

İsrail'de İran saldırılarına karşı sivil halk sığınaklarda yaşam mücadelesi verirken Sarah Netanyahu, Miami'de yeni uyanmış halde bir otelin balkonunda görüntülendi.

Netanyahu'nun eşine ait fotoğraf karesi olay oldu

Fotoğraf karesi için yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Halk sığınakta, yönetenlerin ailesi Miami'de… Bu mu liderlik?
  • Savaş kararı alıp bedelini başkalarına ödetmek kolay.
  • İsrail yanarken First Lady tatilde mi?
  • Siren sesleri Tel Aviv'de, gün doğumu manzarası Miami'de
  • Bu görüntü, savaşın kimler için ne anlama geldiğini gösteriyor.
  • Halk korku içinde, yönetenlerin ailesi konfor içinde.
  • Savaşı uzaktan izlemek kolay, sonuçlarına katlanan hep sıradan insanlar.
Kaynak: Haberler.com
İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu! Aramco rafinerisinden dumanlar yükseliyor

İran, Suudi Arabistan petrolünün kalbini vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
'Yenilmez Uçak' Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var

"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle çakıldı! Görüntü de sonrası da olay
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı

Piyasalarda savaş depremi! Yeni haftada resmen çakıldı
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü

Görüntüler yayınlandı! İddia doğruysa savaşta tansiyon epey yükselecek
Namlu bir anda Lübnan'a çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit

Namlu bir anda o ülkeye çevrildi! İsrailli komutandan kanlı tehdit
İran'dan gündem yaratan iddiaya yalanlama: ABD ile müzakere etmeyeceğiz

ABD iddiası gündem yarattı, İran cephesinden jet yalanlama geldi
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev

Savaş altını vurdu! Piyasalar açıldı, Kapalıçarşı alev alev
İran'ın yeni dini lideri Arafi: Bu gece dünya siyonistlerin kibrinin sonuna tanık olacak

Yeni lider ilk açıklamasında tehdit etti! Dünyayı tedirgin eden sözler