İsrail Başbakanı Netanyahu, MOSSAD'a yeni başkan atadı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ı İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine atadığı bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, beş yıllık görev süresini gelecek yıl haziran ayında tamamlayacak olan MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yerine Askeri Sekreteri Tümgeneral Roman Gofman'ı atadı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun, Goffman'ı MOSSAD Başkanı olarak atamaya karar verdiğini duyurdu. Goffman'ın atanmasına ilişkin talebin bugün Üst Düzey Atamalar Danışma Komitesi'ne sunulacağı belirtildi.