Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada Orta Doğu'da "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" öne sürdü. İsrail basını, Netanyahu'nun bu ifadeleriyle Türkiye ve Katar'ı işaret ettiğini yazdı.

"HER ŞEY BİLİNMİYOR VE BİLİNMEYECEK"

Netanyahu, konuşmasında bölgedeki güvenlik tehditlerinin değişen biçimlerine vurgu yaparak, " Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." dedi.

TÜRKİYE VE KATAR'I HEDEF ALDI

İsrail basınında yer alan analizlere göre, Netanyahu'nun "yeni tehdit" ifadesiyle Türkiye ve Katar'ı kastettiği belirtildi. İsrailli siyasi kaynaklar, iki ülkenin bölgesel etkisini artırmak için son dönemde yoğun çaba gösterdiğini, özellikle Gazze ve Suriye'deki gelişmelerde etkin rol oynadığını vurguladı. Haberde, Türkiye ve Katar'ın "Müslüman Kardeşler ve Hamas'a destek verdiği" iddiasına da yer verildi. Bu durumun, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve İsrail'in bölgedeki stratejik hamlelerini yeniden şekillendirmesine neden olduğu ileri sürüldü.

TRUMP İLE GERGİNLİK İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında da Türkiye ve Katar konusundaki görüş ayrılıklarının gerilim yarattığı öne sürüldü. İsrail basınına göre, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katıldığı toplantılarda, Gazze'deki ateşkes ve esir takası sürecinde Ankara ile Doha'nın rolü tartışıldı. İsrail medyası, Netanyahu'nun açıklamalarının Tel Aviv-Ankara hattında gerilimi yeniden artırabileceğine dikkat çekti.

İSRAİL KATAR'I HEDEF ALMIŞTI

İsrail 9 Eylül 2025, salı günü Katar'da Hamas yetkililerine saldırmıştı. Bölgeyi ve dünyayı şok eden bu gelişme hem bölge ülkeleri hem de uluslararası kamuoyu tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Saldırı, Hamas heyetinin ABD tarafından sunulan ateşkes şartlarını istişare etmek adına bulunduğu Doha'da gerçekleşmişti. Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas müzakere heyetine yönelik İsrail saldırısının başarısız olduğu ancak 5 kişinin şehit olduğu duyurulmuştu. Aynı şekilde Katar ise İsrail saldırısı sonucu 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.