Haberler

Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisinin açılışında yaptığı konuşmada, üstü örtülü bir biçimde Orta Doğu'da İsrail'e yönelik "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" ileri sürdü. İsrail basını da Netanyahu'nun bu sözleriyle Türkiye ve Katar'ı işaret ettiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Meclis'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada Orta Doğu'da "yeni tehditlerin ortaya çıktığını" öne sürdü. İsrail basını, Netanyahu'nun bu ifadeleriyle Türkiye ve Katar'ı işaret ettiğini yazdı.

"HER ŞEY BİLİNMİYOR VE BİLİNMEYECEK"

Netanyahu, konuşmasında bölgedeki güvenlik tehditlerinin değişen biçimlerine vurgu yaparak, " Orta Doğu'da eski tehditler yeni biçimler alıyor ve yeni tehditler de ortaya çıkıyor. Biz onları engellemek için nöbet tutuyoruz. Her şey bilinmiyor ve bilinmeyecek." dedi.

Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

TÜRKİYE VE KATAR'I HEDEF ALDI

İsrail basınında yer alan analizlere göre, Netanyahu'nun "yeni tehdit" ifadesiyle Türkiye ve Katar'ı kastettiği belirtildi. İsrailli siyasi kaynaklar, iki ülkenin bölgesel etkisini artırmak için son dönemde yoğun çaba gösterdiğini, özellikle Gazze ve Suriye'deki gelişmelerde etkin rol oynadığını vurguladı. Haberde, Türkiye ve Katar'ın "Müslüman Kardeşler ve Hamas'a destek verdiği" iddiasına da yer verildi. Bu durumun, Tel Aviv yönetiminde rahatsızlık yarattığı ve İsrail'in bölgedeki stratejik hamlelerini yeniden şekillendirmesine neden olduğu ileri sürüldü.

Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

TRUMP İLE GERGİNLİK İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında da Türkiye ve Katar konusundaki görüş ayrılıklarının gerilim yarattığı öne sürüldü. İsrail basınına göre, Trump'ın damadı Jared Kushner ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da katıldığı toplantılarda, Gazze'deki ateşkes ve esir takası sürecinde Ankara ile Doha'nın rolü tartışıldı. İsrail medyası, Netanyahu'nun açıklamalarının Tel Aviv-Ankara hattında gerilimi yeniden artırabileceğine dikkat çekti.

İSRAİL KATAR'I HEDEF ALMIŞTI

İsrail 9 Eylül 2025, salı günü Katar'da Hamas yetkililerine saldırmıştı. Bölgeyi ve dünyayı şok eden bu gelişme hem bölge ülkeleri hem de uluslararası kamuoyu tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. Saldırı, Hamas heyetinin ABD tarafından sunulan ateşkes şartlarını istişare etmek adına bulunduğu Doha'da gerçekleşmişti. Hamas'tan yapılan açıklamada, Hamas müzakere heyetine yönelik İsrail saldırısının başarısız olduğu ancak 5 kişinin şehit olduğu duyurulmuştu. Aynı şekilde Katar ise İsrail saldırısı sonucu 1 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.