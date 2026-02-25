Haberler

Netanyahu'dan 'yeni bölgesel eksen' açıklaması

Netanyahu'dan 'yeni bölgesel eksen' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Bu konudaki uluslararası işbirliği ve Gazze'deki gelişmelere de dikkat çekti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) yöneticileriyle yaptığı buluşmada konuştu. Netanyahu, "Bir yandan, yaralı Şii ekseni bize meydan okuyor, ama elbette Müslüman Kardeşler'in Sünni ekseni de var" dedi.

Netanyahu, bunlara karşı çıkan ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmanın İsrail için büyük bir önem taşıdığını kaydetti. Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin bugün İsrail'e yapacağı ziyareti anımsatan Netanyahu, bu ülkelerden bazılarının liderlerinin İsrail'i ziyaret ettiğini söyledi.

Gazze konusuna da değinen Netanyahu, Barış Kurulu ile Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını öne sürdü. Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılmasının kolay yoldan olmazsa zor yoldan olacağını belirterek, Gazze'nin bir daha İsrail'e tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Kahreden haber geldi
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu

Bu paylaşımı yaptıklarına bin pişman oldular
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yeni sezonun ilk bombası! Altay Bayındır Süper Lig devinde

Yeni sezonun ilk bombası! Altay, Süper Lig devinde
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın! Personel canından bezdi

Trump'ın İran saldırısı için gönderdiği geminin rezilliğine bakın
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı

Milli yıldızımızın zor anları! Söylenenler karşısında şoke oldu