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Benjamin Netanyahu: Başbakan Olduğum Sürece İran Nükleer Silaha Sahip Olmayacak

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğini belirterek, bu konuda ABD Başkanı Trump ile tam bir mutabakat içinde olduklarını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "İsrail Başbakanı olduğum sürece İran nükleer silahlara sahip olmayacak. Başkan Trump ile bu konuda tamamen hemfikiriz" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD ile İran'ın bir anlaşma üzerinde anlaştığı iddialarının gündeme gelmesi üzerine, İran'ın nükleer programına ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail Başbakanı olduğum sürece İran nükleer silahlara sahip olmayacak. Başkan Trump ile bu konuda tamamen hemfikiriz. 30 yılı aşkın süredir İran'ın nükleer programına karşı uluslararası mücadelenin ön saflarında yer aldım. Bu mücadele olmasaydı, İran çoktan İsrail'i yok edecek atom bombalarına sahip olurdu. İran, Yahudi devletini yok etmeye çalışıyor ve ben de hayatımı bunu engellemeye adıyorum. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak."

Kaynak: ANKA
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