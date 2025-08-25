Netanyahu: Husilere Yönelik Operasyonlar Devam Edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'in Sana kentine düzenlenen hava saldırılarının ardından Husilere yönelik askeri operasyonların süreceğini ve İsrail'e saldıranların bedelini ödeyeceğini açıkladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırılarının ardından Husilere yönelik operasyonların devam edeceğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yemen'in başkenti Sana'da Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu askeri yerleşke ile iki elektrik santrali ve bir yakıt deposuna gerçekleştirdikleri hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Husilerin, İsrail'e yönelik balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlediği misilleme saldırılarının bedelini ağır bir şekilde ödeyeceğini zor yoldan öğrendiklerini kaydetti.

Netanyahu, "Bize kim saldırırsa, biz de ona saldırırız. Bize saldırmayı planlayan kim varsa, biz de ona saldırırız. Sanırım tüm bölge, İsrail'in gücünü ve kararlılığını anlamaya başlıyor" ifadelerini kullandı.

