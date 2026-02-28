Haberler

Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama geldi. Saldırıların devam edeceğini belirten Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." dedi.

İran'a yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN HAMANEY AÇIKLAMASI

ABD-İsrail- İran arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İran dini lideri Ali Hamaney'in akıbeti merak konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelen açıklama, Hamaney'in öldürülmüş olma ihtimalini artırdı.

"KONUTUNU İMHA ETTİK, ÖLMÜŞ OLABİLİR"

Netanyahu, "Hamaney'in konutunu imha ettik, ölmüş olabilir. Artık onun olmadığına dair birçok işaret var." ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu operasyonun gerektiği sürece devam edeceğini ve sabır gerektiğini belirterek, savaşın gerçek barışı getireceğini ekledi.

Öte yandan İsrail tarafı İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü iddia etti ancak İran bu iddiayı yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırılarda bazı komutanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN MEDYASI: GELİNİ VE DAMADI ÖLDÜ

İran medyası ise İsrail'in saldırılarında Hamaney'in gelini ve damadının yaşamını yitirdiğini aktardı. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

