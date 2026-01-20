Haberler

Netanyahu: Gazze'de Türkiye ve Katar askerlerinin konuşlanmasına izin vermeyeceğiz

Netanyahu: Gazze'de Türkiye ve Katar askerlerinin konuşlanmasına izin vermeyeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçte Türkiye ve Katar askerlerine izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, ABD ile Gazze Yönetimi konusundaki fikir ayrılıklarını dile getirdi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye konuşlandırılacak uluslararası güçte Türkiye ve Katar askerlerine izin vermeyeceklerini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi Knesset'te yaptığı konuşmada, Washington yönetiminin ikinci aşamasını başlattığı Gazze planı ve İran konusuna değindi. Netanyahu, Gazze'de görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü bünyesinde Türkiye ve Katar askeri varlığına onay vermeyeceklerini kaydetti.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne destek amacıyla oluşturulacak Gazze Yönetim Kurulu konusunda Beyaz Saray ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirten Netanyahu, Amerikalı müttefikleriyle bu konuyu müzakere ettiklerini dile getirdi.

Netanyahu ayrıca, İran'ın olası bir saldırısına daha önce görülmemiş ölçekte bir güçle karşılık vereceklerini öne sürdü. Netanyahu, İran'ın geleceğinde nelerin yaşanacağının şimdiden kestirilemeyeceğini ancak bölgede hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağının kesin olduğunu iddia etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu: Birisi diğer tarafa bakarsa ne olacak?

Sağlık ocağı tuvaletinde mahremiyet unutuldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti