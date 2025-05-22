Netanyahu: Gazze Saldırıları Trump Planına Bağlı

Netanyahu: Gazze Saldırıları Trump Planına Bağlı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırıların sona ermesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin sürgününü öngören planına bağlı olduğunu açıkladı. Netanyahu, Hamas'ı ortadan kaldırmayı ve bölgeyi kalıcı olarak işgal etmeyi hedeflediklerini duyurdu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırıların sonlanmasının bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören ABD Başkanı Donald Trump'ın planına bağlı olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'ye 'Gideon'un Savaş Arabaları' ismini vererek başlattıkları kapsamlı saldırılarla bölgeyi tamamen işgal etmeyi ve Hamas'ı 'ortadan kaldırmayı' hedeflediklerini açıkladı.

Netanyahu, Gazze'yi kalıcı işgal için başlattıkları saldırıları 'İsrail'in güvenliğini garanti altına alacak net şartlarla' sona erdirmeye hazır olduklarını söyleyerek, söz konusu şartların İsrailli esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın silah bırakması, lider kadrosunun yurt dışına çıkartılması ve bölgedeki Filistinlilerin sürgün edilmesini öngören Trump planının uygulanması olduğunu kaydetti.

Trump'ın planını 'çok doğru ve çok devrimci bir plan' olarak niteleyen Netanyahu, ABD ile ilişkilerinin bozuk olduğu iddialarını da reddetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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