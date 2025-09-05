İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir röportajında, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine değindi. 'Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, fakat nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil' iddiasında bulunan Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah kapısını onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'la neredeyse her konuda hemfikir olduklarını da belirtti.