Haberler

Netanyahu: Gazze'den Ayrılmak Her Filistinlinin Temel Hakkıdır

Netanyahu: Gazze'den Ayrılmak Her Filistinlinin Temel Hakkıdır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'den ayrılmanın Filistinlilerin temel hakkı olduğunu ve bu konuda Mısır'ın muhalefetine dikkat çekti. Gazze'den çıkış için Refah Kapısı'nı açabileceğini, ancak Mısır'ın bunu derhal kapatacağını belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, " Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir röportajında, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine değindi. 'Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var, fakat nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil' iddiasında bulunan Netanyahu, "Gazze'den ayrılmak, her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah kapısını onların çıkışı için açabilirim, ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'la neredeyse her konuda hemfikir olduklarını da belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta bir 'Külkedisi' masalı: Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu

Adeta bir 'Külkedisi' masalı! Tuvalet temizlerken dizi yıldızı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.