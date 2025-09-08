Netanyahu, Gazze'den 100 Bin Filistinlinin Terk Ettiğini Açıkladı

Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Gazze'de yürütülen operasyonlar nedeniyle yaklaşık 100 bin Filistinlinin bölgeyi terk ettiğini belirtti. Hamas'ın sivillere karşı kullandığı yöntemler de eleştirildi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 100 bin Filistinlinin Gazze kentini terk ettiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı konuşmada, "Gazze kentinin çevresinde ve içinde operasyonu yoğunlaştırıyoruz. Hamas'a ait yüksek binaları ortadan kaldırıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 100 bin kişi Gazze'yi terk etti" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın sivillerin bölgeden çıkışını engellemeye çalıştığını öne süren Netanyahu, "Hamas, kadın ve çocukları kendisine canlı kalkan olmaya zorluyor. Onların çıkışını engellemek için şiddete dahi başvuruyor" iddiasında bulundu.

Netanyahu, savaşın hedeflerini ise "Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılması, tüm esirlerin geri dönmesi ve Gazze'nin bir daha İsrail'i tehdit etmemesi" olarak sıraladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
