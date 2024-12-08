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Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesine ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Esad'ın İran'ın şer eksenindeki önemli bir halka olduğunu söyleyen Netanyahu, "Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu. Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz" dedi.

Suriye'de muhaliflerin yaklaşık 2 hafta süren harekatının ardından 61 yıllık Baas rejimi devrildi. Ülkede sevniç gösterileri yapan halk, eski Cumhurbaşkanı Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başlarken, ülkeden kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın da posterlerini parçaladı.

NETANYAHU'DAN İLK "SURİYE" AÇIKLAMASI

Suriye'de yaşananlarla birlikte tüm dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. Golan Tepeleri ve Hizbullah'ın Esad rejimini yıllarca desteklemesi nedeniyle İsrail'den yapılacak açıklama merak konusu oldu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi.

"ORTA DOĞU İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, Esad'ın devrilmesinin Orta Doğu için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yeni dönemin büyük fırsatlar sunduğunu savunan Netanyahu, tehlikeleri barındırdığını da belirtti. Netanyahu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " İran'ın şer eksenindeki önemli bir halka olan Esad rejimi, İran'a ve Hizbullah'a vurduğumuz darbeler sonucunda düştü.

"BÜYÜK FIRSATLAR SUNSA DA ÖNEMLİ TEHLİKELERİ DE VAR"

Bu, Orta Doğu için tarihi bir gündür. Şam'daki tiranlık olan Esad rejiminin çöküşü büyük fırsatlar sunuyor ancak aynı zamanda önemli tehlikelerle de dolu.

"HERKESE BARIŞ ELİMİZİ UZATIYORUZ"

Suriye'de sınırlarımızın ötesinde yaşayan herkese barış elimizi uzatıyoruz: Dürzilere, Kürtlere, Hıristiyanlara ve İsrail ile barış içinde yaşamak isteyen Müslümanlara."

Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor

Netanyahu: Esad'ın çöküşü büyük fırsatlar sunuyor
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVEFA:

Netanyahu harbiden kral adam, ne güzel söylemiş, tam kucaklamış Suriyelileri BRAVO!!!

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Haber Yorumlarıkadir uzuner:

suriyenin parçalanması bop proejesinin parçasıydı, pisrailin işine geldiği en baştan belliydi.

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Haber YorumlarıMurat Ülger:

Aynen öyle. Büyük orta doğu projesine adım adım yaklaşıyorsunuz. Eş başkanda hiç yabancı değil. Uzun adam.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Size farketmez zaten kim olursa olsun dağıtırsınız şu yobaz ortadoğu zihniyetini yok etmek lazım.

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