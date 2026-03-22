Netanyahu'dan ülke liderlerine 'sürece katılma' çağrısı

Netanyahu'dan ülke liderlerine 'sürece katılma' çağrısı
Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in dünya için çalıştığını belirtirken, diğer ülkelerin liderlerine İran'a karşı yürütülen saldırılara katılmaları çağrısında bulundu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ve İsrail'in tüm dünya için çalıştığını belirterek, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu. Netanyahu, ABD ve İsrail'in tüm dünya için çalıştığını öne sürerek, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, "Artık harekete geçme zamanı" dedi.

Netanyahu açıklamasında, İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu bildirdi. Bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının rejimi devirmesi için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu aktaran Netanyahu, "İlk hedefle ulaşma konusunda ciddi bir mesafe kaydettik. İkinci amaca da ulaşmayı umuyoruz. Başkan Trump tam olarak ne yaptığını biliyor ve ne yaparsak yapalım, birlikte ve mümkün olduğunca gizlilik içinde yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
