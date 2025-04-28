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Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Nükleer reaktörlerini ve zenginleştirme tesislerini yok edeceğiz

Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Nükleer reaktörlerini ve zenginleştirme tesislerini yok edeceğiz
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Haberler
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İsrail ile İran arasındaki nükleer gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı açık açık tehdit etti. "İran'ın tüm nükleer yeteneklerinin tamamen yok edilmesinden daha azını kabul etmeyeceğiz" diyen Netanyahu, İran'ın nükleer reaktörlerini ve zenginleştirme tesislerini yok edeceğini belirtti.

İsrail ile İran arasındaki nükleer gerilim giderek yükselmeye devam ediyor. İsrail, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarını engellemek amacıyla her türlü planı masasına almış durumda.

TAHRAN'A NÜKLEER ENGEL

ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu, Tahran'ın engellemesi konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

MÜZAKERE TURLARI

Son yıllarda yapılan görüşmeler, yaptırımlar ve askeri tehditler, gerilimi arttırmaya devam ederken, ABD ve İranlı yetkililer, İran'ın nükleer programını düzenlemek amacıyla üç tur görüşme gerçekleştirdi.

3 MAYIS'TA DEVAM EDECEK

İran ile ABD arasındaki dördüncü tur görüşmelerinin ise 4 Mayıs'ta devam etmesi bekleniyor.

NETANYAHU'DAN İRAN'A AÇIK TEHDİT: YOK EDECEĞİZ

Tüm yaşananlar sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ı açık açık tehdit etti. "İran'ın tüm nükleer yeteneklerinin tamamen yok edilmesinden daha azını kabul etmeyeceğiz" diyen Netanyahu, İran'ın nükleer reaktörlerini ve zenginleştirme tesislerini yok edeceğini belirtti.

ALTYAPININ KOMPLE BİTİRİLMESİNİ İSTİYOR

İran'daki balistik füze üretiminin de görüşmelerde yer alması gerektiğini söyleyen Netanyahu, İran'ın nükleer programının tüm altyapısının bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSami İşgören:

ürüdü yine kanı bozuk şrfz.

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Haber YorumlarıÖmer:

Parmak kadar İsrail dünyaya meydan okuyor.

Yorum Beğen17
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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Senin de nüklleer yeteneklerini yok etmek lazım bunu da bi konuşalım

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Haber YorumlarıGani Ömür:

gel gel bize’de Altını bağlayalım senin

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Haber YorumlarıOscar Akkur:

Türkiye de atom bombası yapması lazım

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

has...r

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Haber YorumlarıH.EvreN Durmaz:

Nükleer bir İran Türkiye için de büyük tehlike kimse farkında değil

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Haber Yorumlarısarioglanli38:

havlayan köpeki ısırmaz

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