Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
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Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
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İran'ın füzelerle enkaza çevirdiği Bat Yam kentini ziyaretinde gazetecilere konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 13 Haziran Cuma günü başlattığı operasyona misilleme yapan İran balistik ve hipersonik füzelerle birçok kenti kenti enkaza çevirirken en çok yıkımın yaşandığı kent Bat Yam oldu.

ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Dün gece yarısı füzelerle hedef alınan kentte birçok bina yıkılırken, saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 200'e yükseldi.

Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

TEPKİLER SONRASI SIĞINAKTAN ÇIKTI

İran'ın misilleme saldırılarının başından beri sığınakta saklandığı için tepkilerin odağına yerleşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bugün soluğu enkaza dönen Bat Yam'da aldı.

Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

SOLUĞU BAT YAM'DA ALDI

İran füzelerinin Tel Aviv'in güneyindeki Bat Yam'da hedef aldığı ve ağır yıkım yaşanan bölgeyi kurmaylarıyla ziyaret eden Netanyahu burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

"SİVİLLERİ ÖLDÜRMENİN BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER"

İsrail'in bir varoluş mücadelesi verdiğini belirten Netanyahu "Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze'deki savaş suçları iddiasıyla aranan Netanyahu, "Biz buradayız çünkü varoluşsal bir savaş veriyoruz ve sanırım İsrail'in her vatandaşı artık bunu anlıyor" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (31)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

kansız köpek sanki İsrail sivil öldürmüyor

Yorum Beğen453
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Haber YorumlarıÖmer Aras:

LAN SİZ SADECE 2 YILDA 19000 ÇOCUĞU ŞEHİT ETTİNİZ

Yorum Beğen423
Yorum Beğenme6
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Haber Yorumlarınzyv86hkgk:

onun bunun çocuğu. sizin öldürdüğünüz siviller değilmi ??

Yorum Beğen367
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıNEY-SEDA NeyDemeti:

sivilleri öldürmekmi? Bu adam gerçekten akıl hastanesine yatırılmalı

Yorum Beğen319
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Haber YorumlarıCHP Savar:

oe sen ne yaptın

Yorum Beğen191
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
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