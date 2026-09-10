Netanyahu, BAE'nin 7 Ekim uyarısı yaptığını iddia eden gazeteye dava açacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin 7 Ekim 2023 saldırılarından sadece birkaç gün önce Hamas'ın bir operasyon planladığı konusunda kendisini uyardığı yönündeki haberler İsrail gazetesi Haaretz'e dava açacak. Gazetede yayımlanan kitap alıntılarına göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el Nahyan, Eylül 2023'te Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Haberde, Netanyahu'nun Hamas'ın o dönemdeki Gazze lideri Yahya Sinvar'ın büyük bir operasyon planladığı konusunda uyarıldığı belirtildi.Netanyahu'nun ofisi, "7 Ekim'den önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden başbakana hiçbir uyarı yapılmadığını" belirterek, haberi "komplo" olarak nitelendirdi. Daha önce de Netanyahu'ya yönelik eleştirel haberler yayımlayan Haaretz, haberlerinin arkasında durdu ve Netanyahu'nun iftira iddiasını reddederek, "eleştirel gazeteciliği susturmaya çalışmakla" suçladı.Haber ve Netanyahu'nun inkarı, İsrail'deki genel seçim kampanyasının kızışmaya başladığı bir dönemde geldi. 27 Ekim'deki seçimler, Netanyahu'nun liderliğine ilişkin bir referandum olarak değerlendiriliyor.7 Ekim 2023'te, Hamas liderliğindeki binlerce silahlı kişi Gazze sınır çitini aşarak yakındaki İsrail yerleşim yerlerine, askeri üslere ve büyük bir müzik festivaline saldırdı. Yaklaşık 1200 kişi öldürüldü ve 251 kişi rehin olarak Gazze'ye geri götürüldü.İsrail, Gazze'de saldırı başlatarak karşılık verdi ve bu harekat sırasında, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre en az 73.670 kişi öldürüldü. Bu rakamlar Birleşmiş Milletler tarafından güvenilir kabul ediliyor.7 Ekim'den bu yana Netanyahu'ya, saldırı başladıktan sonra yeterince hızlı hareket etmediği yönünde suçlamalar yöneltiliyor. Netanyahu, olayla ilgili bağımsız bir kamu soruşturması başlatılmasına karşı çıktı ve bu son haberin muhaliflerinin şüphelerini daha da artıracağı tahmin edilebilir.Haberde hangi iddialar yer alıyor?Salı günü yayınlanan ve üç "üst düzey yabancı kaynak" ile Şeyh Muhammed'in Filistinli danışmanlarından birine dayandırılan haberde, Eylül 2023'ün son günlerinde BAE büyükelçiliğinden bir temsilcinin, görüşmenin gizli kalmasını sağlamak amacıyla özel bir telefonla İsrail başbakanının ofisine gittiği belirtildi.Haaretz'in haberine göre, o görüşme sırasında Şeyh Muhammed, Netanyahu'ya açık bir uyarıda bulundu. Sinvar eski bir Filistinli yetkiliye Hamas'ın büyük bir operasyon hazırladığını söylemişti ve bunu "deprem" olarak tanımlamıştı.Haaretz gazetesi, "Bin Zayid, söz konusu olayın sadece kan dökülmesine değil, aynı zamanda tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmasına da yol açacağından endişe duyduğunu ifade etti" dedi ve haberde yer alan bilgilerin, Shlomi Eldar ve Ruth Yuval tarafından yazılan "Rehineler: 843 Günlük Terk Edilme" adlı kitap için yapılan düzinelerce kaynak, belge ve yazışmanın kapsamlı bir şekilde araştırılmasının sonucu olduğunu ekledi.Haaretz gazetesinin haberine göre, "Ancak başbakanın nispeten sakin bir şekilde tepki vermesi onu şaşırttı. Netanyahu, kendi değerlendirmesine göre Hamas'ın Batı Şeria bölgesinde faaliyet göstermeyi amaçladığını söyledi ve bin Zayid'e İsrail'in her türlü senaryoya hazır olduğunu temin etti."Haberde ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri liderinin Netanyahu ile yaptığı görüşmeyi dönemin CIA direktörü William J. Burns'e aktardığı belirtildi. Haberde Netanyahu'nun, İsrail'in iç güvenlik teşkilatı Shin Bet ve Mossad istihbarat teşkilatının başkanlarına ve İsrail ordusu genelkurmay başkanına BAE devlet başkanıyla yaptığı görüşme hakkında bilgi vermediği de ifade edildi.Haber, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimlere yaptırım uygulayacağını açıkladığı gün yayımlandı. Bu karar İsrail hükümetini öfkelendirdi ve hükümet, işgal altındaki da dahil olmak üzere çeşitli karşı önlemler açıkladı.Netanyahu'nun Likud Partisi, Haaretz'i "İsrail seçimlerine açıkça yabancı müdahalede bulunmakla" suçlarken, İsrail Başbakanı zamanlamasına işaret ederek haberi "solun seçim kampanyasının bir parçası" olarak nitelendirdi.Haaretz'in avukatları, Netanyahu'nun yasal işlem başlatma planlarına yanıt vererek, başbakanın gazetecilik eleştirisini susturma girişimleri olarak nitelendirdikleri durumun kendilerini caydıramayacağını söyledi.Avukatların mektubunda, raporun "derinlemesine bir gazetecilik araştırmasının ürünü olduğu ve kaynaklara dayanan son derece önemli bir kamuoyu meselesine ilişkin olduğu" belirtildi.Açıklamada ayrıca, "Müvekilliniz kamuoyuna tam bir şekilde hesap vermediğinde, basın kendi rolünü yerine getirerek bilgileri adım adım kamuoyuna ifşa eder" denildi.Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu görüşmeye ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı ancak haberi de yalanlamadı. BAE, Hamas'ın saldırısından bu yana gerilimi azaltmaya, bölgesel istikrarı sağlamaya ve şiddeti önlemeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan bir açıklama yayınladı.Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı, Haaretz'in haberinin yayınlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "BAE ve İsrail hükümet kurumları, beş yıldan uzun bir süre önce başlayan ilişkinin başından beri açık ve doğrudan iletişim hatlarını sürdürmüştür. Gerektiğinde, ilgili tüm istihbarat, ilgili kurumlar arasında iletilmiş ve iletilmeye devam etmektedir" dedi.İsrail'in önde gelen dört muhalefet lideri, yaşananlarla ilgili soruşturma başlatılmasını talep eden ortak bir bildiri yayınladı.Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman ve Yair Golan, "Netanyahu ve 7 Ekim hükümetindeki ortakları görevlerine devam etmeye uygun değiller" dedi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .