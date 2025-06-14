Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız

Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız
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Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran'ın dün gece başlattığı misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyük yıkım yaşandı. Ölü ve yaralıların da olduğu saldırıların ardından İsrail de İran'a yönelik saldırıya başladı.

NETANYAHU: HER NOKTASINI VURACAĞIZ

Öte yandan İran ve İsrail liderlerinin açıklamaları da ardı ardına gelmeye devam etti. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, geçtiğimiz gün İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.

İran'ın misilleme saldırısı ise dün gece başlamış, saldırılarda Tel Aviv olmak üzere birçok kentte yıkım meydana gelmişti. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı. Yaralılarının çoğunun durumunun hafif olduğu belirtilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıctwyh5t85m:

bu iranin hicmi havasacunma sistemi yok ya?? reis ALLAH razı olsun tam zamanında savunma sanayi kurtardın

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