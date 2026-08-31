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Nepal'de Sel Felaketi: Can Kaybı 794'e Yükseldi, 2 Bin 500 Kişi Kayıp

Nepal'de Sel Felaketi: Can Kaybı 794'e Yükseldi, 2 Bin 500 Kişi Kayıp
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Nepal'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'nun açıklamasına göre, arama ve kimlik tespit çalışmaları sürerken, 2 bin 500'den fazla kişiden ise haber alınamıyor.

NEPAL'in Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 794'e yükseldiği bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde geçen hafta meydana selde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e yükseldi. Selden etkilenen bölgelerde arama ve kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği, 2 bin 500'den fazla kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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