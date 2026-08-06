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Nepal'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

Nepal'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı
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Nepal'in Lalitpur bölgesinde bir yolcu otobüsünün üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. İlk incelemelere göre kazaya aşırı hızın neden olduğu değerlendirilirken, otobüs şoförü gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

NEPAL'in Lalitpur bölgesinde bir yolcu otobüsünün üst geçit duvarına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Nepal'in Lalitpur bölgesinde Bhaktapur'dan Satdobato istikametine seyir halindeki yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Gwarko üst geçidinin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Lalitpur Bölge Polis Müdürlüğü yetkilileri, olayda 40 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini, 1'i ağır olmak üzere 19 yolcunun ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

İlk incelemelere göre kazaya aşırı hızın neden olduğunun değerlendirildiğini belirten emniyet güçleri, otobüs şoförünün gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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