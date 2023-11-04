Nepal'de meydana gelen depremde ölü sayısı 128'e yükseldi
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Nepal'in batısında meydana gelen şiddetli depremde kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısı 128'e çıktı. Depremde 140 kişi yaralandı.
KATMANDU, 4 Kasım (Xinhua) -- Nepal'in batısında sığ bir derinlikte meydana gelen şiddetli depremde kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısı 128'e yükseldi. Nepal Polis Sözcüsü Kuber Kadayat, Cumartesi günü Xinhua'ya verdiği demeçte, Cuma gecesi yerel saatle 23.47'de Nepal'in batısındaki Jajarkot ve Rukum West bölgelerini vuran 6,4 büyüklüğündeki depremde 128 kişinin hayatını kaybettiğini ve 140 kişinin yaralandığını söyledi.
Kaynak: Xinhua / Dünya