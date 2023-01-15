Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nepal'de düşen yolcu uçağında 64 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Nepal'de 72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı bu sabah Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Ülkeyi yasa boğan kaza nedeniyle 64 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, bu sabah Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Uçakta ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmişti. Son yapılan açıklamada ise ölü sayısının 64'e yükseldiği açıklandı.

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti. Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

Nepal'de düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.

Nepal'de düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Kaza sonrasında Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı. Başbakan Dahal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pokhara'da 72 kişinin bulunduğu uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Tüm yetkili kurumlara efektif bir kurtarma çalışması yürütmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Nepal Dünya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title