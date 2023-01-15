Nepal'de düşen yolcu uçağında 64 kişi hayatını kaybetti

Başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere havalanan Yeti Hava Yollarına ait "ATR 72" tipi yolcu uçağı, bu sabah Seti Nehri Vadisi yakınında düştü. Uçakta ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmişti. Son yapılan açıklamada ise ölü sayısının 64'e yükseldiği açıklandı.

UÇAKTA 72 KİŞİ VARDI

Şirket Sözcüsü Sudarshan Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti. Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulunduğu bilgisini paylaştı.

YABANCI UYRUKLU YOLCULAR DA VARDI

Nepal Sivil Havacılık Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, uçaktaki yabancı uyrukluların arasında 5 Hindistan, 4 Rusya ve 2 Güney Korelinin yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa vatandaşlarının yer aldığı bildirildi.

KABİNE ACİL TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

Kaza sonrasında Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal kabineyi acil toplantıya çağırdı. Başbakan Dahal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pokhara'da 72 kişinin bulunduğu uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Tüm yetkili kurumlara efektif bir kurtarma çalışması yürütmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum" dedi.