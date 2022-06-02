Nehrin içinden aniden fırlayan timsah, çocuğu kaptı! 10 dakika sonra olanlara kimse inanamadı - Haberler

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Nehrin içinden aniden fırlayan timsah, çocuğu kaptı! 10 dakika sonra olanlara kimse inanamadı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Nehrin içinden aniden fırlayan timsah, çocuğu kaptı! 10 dakika sonra olanlara kimse inanamadı

Hindistan'daki Kani nehrinde arkadaşlarıyla banyo yapan 14 yaşındaki Om Prakash Sahoo isimli çocuk, timsah saldırısına uğradı. Timsahın alıp sürüklediği çocuk, mucize şekilde nehrin ortasından sağ çıkmayı başardı. Sahoo'nun timsahın başına ve gözlerine vurarak kurtulduğu öğrenildi.

Hindistan'da timsahların da sık yaşadığı bilinen Kani nehrine giden çocuklar, banyo yapmaya başladı. Arkadaşlarıyla birlikte banyo yapan çocuklar arasında yer alan 14 yaşındaki Om Prakash Sahoo, nehirden füze gibi fırlayan timsah tarafından alıkonuldu.

Timsahi Sahoo'yu sürükleyerek nehrin ortasına götürdü. Bu sırada ikili arasında da mücadele devam ediyor. Arkadaşları ise kenardan çaresizce yaşananları izliyordu. Fakat 10 dakika sonra kimsenin beklemediği bir olay yaşandı.

Herkes ne olacağını heyecanla beklerken, sudan dışarı çıkan ve hayatta kalanb Om Prakash Sahoo oldu. Hızla kenara gelen Sahoo, yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların olayı sorduğu çocuk, timsahın kafasına ve gözlerine vurarak kurtulduğunu söyledi. Ancak uzmanlar, herkesin Sahoo kadar şanslı olamayacağını belirterek, timsahlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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