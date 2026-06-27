NATO Zirvesi Hazırlıkları Dünya Basınında: "Ankara Bir Kaleye Dönüştü"

(ANKARA) - Uluslararası basın, Ankara'nın 7-8 Temmuz'da ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesindeki güvenlik tedbirlerini mercek altına aldı. Yabancı basında yer alan haberlerde NATO Zirvesi öncesinde artan güvenlik önemleri ve gözaltılar öne çıktı.

İngiliz Financial Times gazetesi, başkentin liderlerin gelişi öncesinde "adeta bir kaleye dönüştüğünü" yazdı. Haberde, yaklaşık 70 bin güvenlik personelinin görev yapacağının altı çizilerek, bu sayının "NATO üyesi ülkelerin çoğunun ordusundan daha büyük" olduğu ifadesine yer verildi.

Gazete, başkent yakınlarındaki bir kuş cennetinde düzenlenen piknikten dönen TEMA Vakfı gönüllülerinin "terör şüphelisi" olarak gözaltına alındığını yazdı. Haberde, çoğu 60'lı ve 70'li yaşlarındaki TEMA gönüllülerinden oluşan 30'dan fazla kişinin terörle mücadele ekiplerince sorgulandığı, bazı yaşlı çevrecilerin ifade vermek için merdivenleri çıkarken dahi yardıma ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Financial Times, zirvenin Ankara açısından yalnızca diplomatik bir toplantı değil, aynı zamanda Türkiye'nin diplomatik ağırlığını, askeri kapasitesini ve savunma sanayindeki yükselişini sergileme fırsatı olarak görüldüğünü aktardı. Bununla birlikte gazete, güvenlik hazırlıklarının "Türkiye'deki demokratik gerilemeye ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdığı" değerlendirmesine yer verdi.

Gazete ayrıca kamu çalışanlarının zirve haftasında izinli sayılmasını, lider konvoylarının hızlı geçişi için alınan önlemleri ve yeni modernize edilen havalimanını ayrıntılı biçimde aktardı.

Gazete, zirveyi takip etmek isteyen bir grup gazeteciye akreditasyon verilmemesine de değinere Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un "Otoriter bir hükümet zirveye ev sahipliği yaptığında keyfi akreditasyon kararları ve yüzlerce gözaltı görüyoruz" sözlerine de yer verdi.

"Z İ RVE S İVİ L TOPLUMA BASK INI N BAHANES İ OLARAK KULLAN ILI YOR"

Brüksel merkezli Politico da NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'de yüzlerce kişinin gözaltına alınması, toplantı ve gösterilere getirilen kısıtlamalar ile gazetecilere yönelik akreditasyon sorunlarını haberleştirdi. Politico, bazı sivil toplum temsilcilerinin NATO Zirvesi'nin "sivil topluma yönelik baskıyı artırmak için bir gerekçe olarak kullanıldığı" yönündeki eleştirilere yer verdi.

Gazete ayrıca bazı gazetecilerin neden akredite edilmediklerine ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapılmadığını belirterek, uluslararası basın örgütlerinin daha şeffaf bir süreç çağrısında bulunduğunu yazdı. Uluslararası Basın Enstitüsü temsilcilerinin "NATO'nun kendi standartlarını koruma sorumluluğundan kaçamayacağı" yönündeki eleştirileri de haberde yer buldu.

Haberde, aralarında akademisyen, öğretmen ve aktivistlerin bulunduğu yüzlerce kişinin gözaltına alınması ile toplantı, basın açıklaması ve afiş asma yasakları ayrıntılı şekilde aktarıldı. Politico, özellikle 79 yaşındaki bir çevre aktivistinin de operasyonlarda gözaltına alındığını vurguladı.

REUTERS AKREDİTASYON SORUNUNU ÖNE ÇIKARDI

Reuters, zirve öncesinde onlarca Türk gazetecinin akreditasyon başvurularının reddedilmesini öne çıkardı. Reuters, NATO Sözcüsü Allison Hart'ın "NATO'nun gazetecilere ilişkin değerlendirmelerde ev sahibi ülkenin görüşlerine başvurduğu" yönündeki açıklamasını aktarırken, kararın basın meslek örgütleri tarafından eleştirildiğini belirtti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "Bu karar NATO'nun kuruluş anlaşmasında vurgulanan demokrasi, bireysel özgürlükler ve hukukun üstünlüğü ilkelerini ihlal ediyor" açıklaması da Reuters haberinde öne çıkarıldı.

"NATO'NUN KURUCU DEĞERLER İ YLE BAĞDAŞM I YOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise önceki gün yayımladığı açıklamada Ankara'daki operasyonların "ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik acımasız bir tahammülsüzlüğü" ortaya koyduğunu savundu.

Örgüt, terörle mücadele yasalarının yüzlerce kişinin gözaltına alınması için kullanılmasını NATO'nun "kurucu değerleriyle çelişen" bir uygulama olarak nitelendirdi. HRW Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Benjamin Ward, "Terör yasalarının toplu gözaltılar için kullanılması NATO'nun kurucu değerleriyle açıkça çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

HRW ayrıca açıklamasında CHP yönetimine ilişkin yargı sürecine, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına, gazetecilere yönelik davalar ve LGBTİ+ ile kadın örgütlerine ait bazı sosyal medya hesaplarının engellenmesinine de NATO Zirvesi öncesindeki genel siyasi atmosferin bir parçası olarak yer verdi.

Kaynak: ANKA