NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı

Güncelleme:
NATO Savunma Bakanları, Brüksel'de bir araya gelerek müttefik savunma harcamalarındaki artışı ve Ukrayna'ya olan desteklerini ele aldı. Genel Sekreter Mark Rutte, toplantıda Rusya'nın ve Çin'in askeri faaliyetlerine karşı alınan önlemleri vurguladı.

NATO Savunma Bakanları, yılın ilk toplantısında Brüksel'de bir araya geldi.

NATO'da 32 üye ülkeyi bir araya getiren yılın ilk Savunma Bakanları Toplantısı başladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, toplantının başında yaptığı açıklamada, müttefik savunma harcamalarında önemli artışlar görüldüğünü bildirdi. Rutte, "Bugün, caydırıcılık ve savunmamızı nasıl daha da güçlendirdiğimizi ve uyarladığımızı, ayrıca Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeyi ele alacağız" dedi.

NATO'nun, caydırma ve savunma için her zaman görev başında olduğunu belirten Rutte, "Bu nedenle Rusya'nın artan askeri faaliyetleri ve Çin'in Yüksek Kuzey'e artan ilgisine karşı Arktik Nöbeti'ni başlattık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
