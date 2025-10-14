NATO'nun Nükleer Tatbikatı 'Steadfast Noon' Başladı

NATO'nun, her yıl ekim ayında yapılan nükleer tatbikatı 'Steadfast Noon'u başlattığı bildirildi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, her yıl ekim ayında gerçekleştirilen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon'un başladığı belirtildi. Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı tatbikatın ana odağının Volkel Hava Üssü olduğu, Belçika'daki Kleine-Brogel Hava Üssü ve İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath Üssü'nün de destek unsurları olarak görev alacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca tatbikata 14 müttefik ülkeden yaklaşık 70 uçağın katıldığı ifade edildi.