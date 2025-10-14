Haberler

NATO'nun Nükleer Tatbikatı 'Steadfast Noon' Başladı

NATO'nun Nükleer Tatbikatı 'Steadfast Noon' Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO, her yıl ekim ayında gerçekleştirilen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon'un başladığını duyurdu. Tatbikata 14 müttefik ülkeden yaklaşık 70 uçak katılıyor.

NATO'nun, her yıl ekim ayında yapılan nükleer tatbikatı 'Steadfast Noon'u başlattığı bildirildi.

NATO tarafından yapılan açıklamada, her yıl ekim ayında gerçekleştirilen nükleer caydırıcılık tatbikatı 'Steadfast Noon'un başladığı belirtildi. Hollanda'nın ev sahipliği yaptığı tatbikatın ana odağının Volkel Hava Üssü olduğu, Belçika'daki Kleine-Brogel Hava Üssü ve İngiltere'deki Royal Air Force Lakenheath Üssü'nün de destek unsurları olarak görev alacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca tatbikata 14 müttefik ülkeden yaklaşık 70 uçağın katıldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mısır'daki tarihi zirve sonrası 4 liderden ortak deklarasyon

Mısır'daki zirve sonrası Erdoğan'dan kameralar önünde tarihi imza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan Meloni'ye: Senin güzel olduğunu söylememe alınmazsın değil mi?

"ABD'de bir kadına bunu desem, siyasi kariyerimin sonu olur"
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.