NATO Genelkurmay Başkanları Çevrim İçi Toplantıda Bir Araya Geliyor

NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarının bugün çevrim içi bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.

NATO Askeri Komite Başkanı Giuseppe Cavo Dragone, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 üye ülkenin genelkurmay başkanlarıyla video konferans yoluyla bir araya geleceğini bildirdi. Dragone, toplantıya görev süresi boyunca ilk kez NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Alekus Grinkeviç'in katılacağını ve Grinkeviç'ten Ukrayna'daki diplomatik çabaların ilerleyişi doğrultusunda 'güncel güvenlik durumu' hakkında bilgi almayı beklediğini kaydetti.