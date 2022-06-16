NATO'dan Türkiye'nin gıda krizinin çözümü için sarf ettiği çabalara övgü: Takdir ediyorum
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NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda konuşan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin Ukrayna tahılının dünya pazarına ulaşması ortaya koyduğu çabayı takdirle karşıladığını ifade etti.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Madrid Zirvesi'nin güvenlik için büyük önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha fazla güçlendireceğimize dair önemli kararlar alacağız" dedi.
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasında Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirten Stoltenberg, "Savunmamızı nasıl daha fazla güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz. Çoğunluğu ittifakın doğu kesiminde olmak üzere doğrudan NATO komutası altında 40 binden fazla askerimiz var ve çok daha fazlası da hava ve denizden desteklenmekte. Baltık'tan Karadeniz'e kadar çok uluslu savaş gruplarının sayısını 2 katına çıkardık. Fakat, şu an ve gelecekte insanlarımızı güvende tutmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bugün, ittifakımızı güçlü tutmak için önemli kararlar alacağımız Madrid Zirvesi'ne zemin hazırlayacağız" açıklamasında bulundu.
Stoltenberg, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna tahılının Ukrayna'dan çıkarılmasını görüştüklerini belirterek "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.