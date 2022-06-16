NATO'dan Türkiye'nin gıda krizinin çözümü için sarf ettiği çabalara övgü: Takdir ediyorum

NATO Savunma Bakanları Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALACAĞIZ"

İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Madrid Zirvesi'nin güvenlik için büyük önem arz ettiğini belirten Stoltenberg, "Daha tehlikeli bir dünyada caydırıcılığımızı ve savunmamızı nasıl daha fazla güçlendireceğimize dair önemli kararlar alacağız" dedi.

"40 BİNDEN FAZLA ASKERİMİZ VAR"

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasında Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik büyük tehditlerle karşı karşıya olunduğunu belirten Stoltenberg, "Savunmamızı nasıl daha fazla güçlendirebileceğimizi görüşeceğiz. Çoğunluğu ittifakın doğu kesiminde olmak üzere doğrudan NATO komutası altında 40 binden fazla askerimiz var ve çok daha fazlası da hava ve denizden desteklenmekte. Baltık'tan Karadeniz'e kadar çok uluslu savaş gruplarının sayısını 2 katına çıkardık. Fakat, şu an ve gelecekte insanlarımızı güvende tutmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bugün, ittifakımızı güçlü tutmak için önemli kararlar alacağımız Madrid Zirvesi'ne zemin hazırlayacağız" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Stoltenberg, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna tahılının Ukrayna'dan çıkarılmasını görüştüklerini belirterek "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahsur kalan tahılı Ukrayna'dan çıkarmak için çözüm bulma çabalarını takdir ediyorum." dedi.