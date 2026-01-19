NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump'la Grönland'ı görüştü

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'la Grönland ve Arktik'teki güvenlik durumuna ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sanal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi yaptığını duyurdu. Trump'la Grönland ile Arktik'teki güvenlik durumunu ele aldıklarını belirten Rutte, bu konuda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Rutte, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak toplantıda ABD Başkanı ile görüşmeyi 'sabırsızlıkla beklediğini' de bildirdi.