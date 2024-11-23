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NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti

NATO'dan Trump hamlesi: Rutte ABD'ye gitti
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede, küresel güvenlik meselelerin ele alındığı bildirildi.

Ukrayna'nın Rusya'ya ABD ve İngiltere tarafından yapılan füzeleri göndermesinin ardından Rusya kıtalararası balistik füze saldırısı gerçekleştirmiş; uluslararası siyasette gerilim bir anda yükselmişti. Yaşananların ardından dikkat çeken bir zirve gerçekleşti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Florida'da ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini söyledi. Sözcü Farah Dakhlallah, Rutte ve Trump'ın 'ittifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik meselesini ele aldıklarını' belirtti.

TRUMP BİDEN'I FÜZE KARARI NEDENİYLE ELEŞTİRMİŞTİ

Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO'nun yapısıyla ilgili görüşlerinin mevcut Başkan Biden'dan çok daha farklı olduğu biliniyor. Trump kampanya döneminde birçok kez, göreve geldikten sonra Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızla bitireceğini vurgularken, Trump'ın ekibi Biden yönetiminin Kiev'e uzun menzilli füzelerin kullanılması yetkisi vermesini sert bir biçimde eleştirmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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